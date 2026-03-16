A seleção portuguesa de futsal vai defrontar o Japão, em dois particulares em abril, marcados para Coimbra, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia vai receber os jogos entre Portugal e o Japão, em 09 e 11 de abril, com o primeiro encontro a ter o início marcado para as 19:00 e o segundo para as 20:00.

Estes dois encontros estão incluídos no último estágio da seleção portuguesa esta temporada e serão os primeiros desde a derrota frente à Espanha (5-3), na final do Europeu, em fevereiro.

Portugal volta a jogar, mais de dois anos depois, em Coimbra, com o último encontro naquela cidade a ter acontecido em dezembro de 2023, num triunfo sobre a Finlândia (5-0), de apuramento para o Mundial2024.