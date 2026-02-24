A seleção portuguesa de basquetebol iniciou hoje no Pavilhão Municipal Mário Mexia a ‘operação’ Roménia, que pode colocar desde já Portugal na próxima fase de qualificação, num treino ainda sem Travante Williams.

O extremo dos franceses do Le Mans perdeu a ligação aérea para Portugal e só se junta na noite de hoje à restante comitiva da formação das ‘quinas’, que vai defrontar duas vezes a Roménia, na sexta-feira, em Coimbra, e na segunda-feira, em Pitesti.

Ao contrário de Travante, os restantes 13 convocados estiveram presentes na primeira sessão de preparação para a receção aos romenos, estando todos aptos para o terceiro jogo no Grupo B da primeira ronda de apuramento para o Mundial de 2027.

Nos próximos dias, Portugal vai continuar a sua preparação no palco do jogo, o Pavilhão Municipal Mário Mexia, esperando-se que a equipa já esteja em pleno na terça-feira.

Rui Palhares, jogador do Sporting, que no domingo conquistou a Taça de Portugal, numa final com o FC Porto, é a maior novidade nos eleitos do selecionador luso, Mário Gomes, que não conta para estes embates com Neemias Queta (Boston Celtics), por estar na NBA, Miguel Queiroz (FC Porto) e Cândido Sá (Sporting de Braga).

De regresso, um ano depois, está André Cruz, extremo do Sporting, recuperado da lesão que o impediu de marcar presença no Eurobasket2025, no qual também não estiveram Anthony da Silva e Gonçalo Delgado, igualmente por lesão, Ricardo Monteiro, último a ‘cair’ da pré-convocatória para a competição, e Rui Palhares.

Portugal arrancou da melhor forma no Grupo B da primeira ronda de apuramento para o Mundial de 2027, com um triunfo no Montenegro (83-62), perdendo depois na receção à Grécia (68-76). A Roménia perdeu por 91-64 na Grécia e por 80-75 na receção a Montenegro.

Na classificação, lidera a Grécia, com quatro pontos, seguida de Portugal e Montenegro, com três, e da Roménia, com dois.

A seleção lusa tem agora dois confrontos com a Roménia, em Coimbra, na sexta-feira, pelas 19:00, e depois em Pitesti, em 02 de março, pelas 17:00 (em Lisboa), e fecha a fase de apuramento em julho, com a receção a Montenegro (02) e a visita à Grécia (05).

Portugal precisa de ficar num dos três primeiros lugares do agrupamento para seguir em frente na qualificação, objetivo que conseguirá com dois triunfos sobre os romenos.

A 20.ª edição do Mundial de basquetebol realiza-se no Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções.

Lista dos 14 convocados:

– Bases: Anthony da Silva (Évreux, Fra), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).

– Extremos: André Cruz (Sporting), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Travante Williams (Le Mans, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).

– Postes: Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Ricardo Monteiro (Sporting de Braga) e Rui Palhares (Sporting).