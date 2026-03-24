A Seleção A de futebol sénior masculino deve voltar, em breve, a jogar em Coimbra. Desejo de autarquia e associação distrital é acompanhado pela vontade do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Só falta saber quando, mas Coimbra vai mesmo receber um jogo da Seleção A. Ao desejo transmitido ontem, no salão nobre da Câmara de Coimbra, Pedro Proença disse “sim”.

“Queremos muito fazer com que a nossa Seleção possa aqui jogar. Queremos muito que o futebol profissional possa também aqui jogar. E vemos esta ligação direta entre a Federação, os clubes e o movimento autárquico como algo único.”

Único e… repetível. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ensaiou ontem, em Coimbra, um modelo que já levou a Viseu e a Leiria, com a realização das suas reuniões de forma descentralizada, aproveitando também para assinar um protocolo de cooperação tripartido com a autarquia e a associação distrital.

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