diario as beiras
Desporto

Seleção em Coimbra: são três a querer

24 de março de 2026 às 09 h40
0 comentário(s)
Foto: Pedro Trindade/FPF

A Seleção A de futebol sénior masculino deve voltar, em breve, a jogar em Coimbra. Desejo de autarquia e associação distrital é acompanhado pela vontade do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Só falta saber quando, mas Coimbra vai mesmo receber um jogo da Seleção A. Ao desejo transmitido ontem, no salão nobre da Câmara de Coimbra, Pedro Proença disse “sim”.
“Queremos muito fazer com que a nossa Seleção possa aqui jogar. Queremos muito que o futebol profissional possa também aqui jogar. E vemos esta ligação direta entre a Federação, os clubes e o movimento autárquico como algo único.”
Único e… repetível. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ensaiou ontem, em Coimbra, um modelo que já levou a Viseu e a Leiria, com a realização das suas reuniões de forma descentralizada, aproveitando também para assinar um protocolo de cooperação tripartido com a autarquia e a associação distrital.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de março

Futsal: União empata e mantêm-se no topo no Nacional da 3ª Divisão
24 de março

Condeixa Aqua Clube com nove ouros no Nacional de Juvenis de Natação
24 de março

Abrunhosa promete reforço do orçamento para do Desporto
24 de março

Diálogo entre opostos marca programação do Festival das Artes QuebraJazz

Desporto

CoimbraDesporto
24 de março às 10h37

Futsal: União empata e mantêm-se no topo no Nacional da 3ª Divisão

0 comentário(s)
CoimbraCondeixa-a-NovaDesporto
24 de março às 10h16

Condeixa Aqua Clube com nove ouros no Nacional de Juvenis de Natação

0 comentário(s)
Desporto
24 de março às 09h40

Seleção em Coimbra: são três a querer

0 comentário(s)