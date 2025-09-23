CIM Região de CoimbraRegião CentroTurismo
Seis projetos apoiados em dois milhões pela Turismo de Portugal
Lusa/Foto de Paulo Novais
Seis projetos em cinco concelhos da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra vão ser apoiados em mais de dois milhões de euros pela Turismo de Portugal.
A valorização e qualificação dos miradouros do Penedo da Carvoeira, em Penacova, é o projeto com maior financiamento aprovado entre os seis.
A iniciativa, promovida pelo município e a CIM Região de Coimbra, terá a comparticipação de mais de 609 mil euros.
