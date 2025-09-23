Seis projetos em cinco concelhos da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra vão ser apoiados em mais de dois milhões de euros pela Turismo de Portugal.

A valorização e qualificação dos miradouros do Penedo da Carvoeira, em Penacova, é o projeto com maior financiamento aprovado entre os seis.

A iniciativa, promovida pelo município e a CIM Região de Coimbra, terá a comparticipação de mais de 609 mil euros.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS