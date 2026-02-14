diario as beiras
Figueira da Foz

Scott Matthews, João Só e Pólo Norte no CAE da Figueira da Foz

14 de fevereiro de 2026 às 14 h42
DR

A programação do primeiro semestre deste ano do Centro Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz contém vários nomes sonantes da música e uma oferta diversificada.
Esta noite, atuam no Grande Auditório do equipamento municipal Nena e Joana Almeirante. As duas cantoras portuguesas levaram ao CAE o concerto “2 pares de botas”.
O repertório é preenchido com temas originais de ambas as artistas e canções dos norte-americanos Sabrina Carpenter Dolly Parton ou John Denver, nomes de relevo do country.
Mais uma dupla feminina na programação do CAE. Desta vez, Diana Vilarinho convida a também fadista Katia Guerreiro para um concerto a duas, no dia 7 de março.

Autoria de:

Jot'Alves

