111 O presidente da Câmara da Figueira da Foz manifestou ontem apoio à sua homóloga de Cantanhede, que deverá candidatar-se à presidência da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), de que é vice-presidente.

Por outro lado, ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, Helena Teodósio (PSD) também deverá ser candidata a vice-presidente da nova direção da Associação Nacional de Municípios.

Dirigindo-se a Helena Teodósio, quando discursava na instalação do novo executivo camarário e da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, Santana Lopes afirmou que a sua homóloga de Cantanhede, presente na cerimónia, “conta com todo o apoio para assumir mais altas funções em representação da Região de Coimbra, assim queiram todos os outros colegas [da CIM-RC]”.

