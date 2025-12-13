As estradas da cidade de Coimbra acolhem hoje, a partir das 18H30, a 47.ª edição da Corrida São Silvestre de Coimbra.

O evento, um dos mais antigos do género no país – conta com mais de 4.000 atletas inscritos.

Antes da corrida e da caminhada (que parte um minutos depois dos corredores) a Praça dos Heróis do Ultramar acolhe também a Mini São Silvestre, pelas 15H15.

O evento vai provocar condicionamentos no trânsito em várias ruas da cidade e alterações nas linhas dos SMTUC.