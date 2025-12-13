diario as beiras
Desporto

S. Silvestre de Coimbra corre-se hoje

13 de dezembro de 2025 às 12 h01
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

As estradas da cidade de Coimbra acolhem hoje, a partir das 18H30, a 47.ª edição da Corrida São Silvestre de Coimbra.

O evento, um dos mais antigos do género no país – conta com mais de 4.000 atletas inscritos.
Antes da corrida e da caminhada (que parte um minutos depois dos corredores) a Praça dos Heróis do Ultramar acolhe também a Mini São Silvestre, pelas 15H15.

O evento vai provocar condicionamentos no trânsito em várias ruas da cidade e alterações nas linhas dos SMTUC.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de dezembro

Presidente da República promulga com reservas novas regras para criptoativos
13 de dezembro

S. Silvestre de Coimbra corre-se hoje
13 de dezembro

Académica visita líder Belenenses com “máxima ambição”
13 de dezembro

Naval recebe Marialvas

Desporto

Desporto
13 de dezembro às 12h01

S. Silvestre de Coimbra corre-se hoje

0 comentário(s)
Desporto
13 de dezembro às 11h53

Académica visita líder Belenenses com “máxima ambição”

0 comentário(s)
Desporto
13 de dezembro às 11h50

Naval recebe Marialvas

0 comentário(s)