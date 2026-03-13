diario as beiras
S. José Pneus assinala 60 anos com uma estratégia de se estender ao mercado internacional

13 de março de 2026 às 07 h00
A empresa S. José Pneus, sediada em Cantanhede, assinala no próximo dia 28 de março, 60 anos de atividade, celebrando um “percurso marcado pela consistência, pela responsabilidade e por se manter fiel ao que sempre esteve no centro da empresa: as pessoas, o rigor e o compromisso com o mercado”.
Sob a assinatura “60 anos fiéis ao que importa”, a S. José Pneus refere que “assinala este marco como a afirmação de um percurso coerente, em que o crescimento nunca foi feito à custa dos valores que definem a empresa”.
“Ao longo dos anos, esse posicionamento traduziu-se em investimento contínuo em infraestruturas, tecnologia e equipas, bem como numa gestão orientada para a fiabilidade, a solidez operacional e a proximidade com o mercado”, apontam.

