O número de votos com que Rui Costa foi reeleito, hoje, presidente do Benfica, foi quase o dobro dos conquistados pelo seu adversário das eleições do Benfica, Noronha Lopes: 1.266.105 para 655.566. Representa um total de 1.921.671 votos, ou seja 20 vezes mais do que o número de sócios votantes. Um facto que se explica pelo direito de cada um dos sócios mais antigos terem direito a um maior número de votos.

Este ato eleitoral foi o mais participado da história do Benfica – e de todos os clubes desportivos do mundo – constituindo um recorde, com um total de 93.081 sócios votantes, que superaram em cerca de sete mil os que se verificaram na 1.ª volta (em outubro foram 86.297), e que já tinha dobrado os 40.085 do escrutínio anterior, em que o antigo futebolista internacional português tinha derrotado Francisco Benítez.

Em 25 de outubro passado, Rui Costa e Noronha Lopes foram os dois candidatos mais votados pelos sócios encarnados, mas como nenhum alcançou mais de 50% das escolhas, foi agendada uma 2.ª volta, da qual ficaram de fora Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho, os outros concorrentes ao ato eleitoral.

A lista liderada por José Pereira da Costa, que já desempenhava o cargo, venceu as eleições para a Mesa da Assembleia Geral, a Gonçalo de Almeida Ribeiro, enquanto para o Conselho Fiscal foi eleita a lista encabeçada por Raul Fernando Martins, que derrotou o elenco comandado por António Bagão Félix.