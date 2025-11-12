O internacional português Cristiano Ronaldo apontou hoje estar num “momento muito bom” na seleção e mostrou-se positivo acerca da qualificação para o Mundial2026 de futebol face à Irlanda, na quinta jornada do Grupo F.

“Não há indiscutíveis na seleção. Há mérito do momento que se vive e eu sou um deles. Tento retribuir da melhor maneira quando jogo a titular. Tento ser uma mais-valia no grupo, dentro e fora do campo. Estou a viver um momento muito bom na ‘era’ Martínez e quero continuar assim. Estamos bem, amanhã [quinta-feira] é um dia em que podemos fechar uma qualificação muito boa, na minha forma de ver. Estamos muito positivos com isso”, frisou Ronaldo, em conferência de imprensa.

Na sala de imprensa do Estádio Aviva, em Dublin, palco da partida entre Portugal e a congénere irlandesa, Cristiano Ronaldo assumiu que o jogo “não é decisivo, mas é como se fosse”, esperando um duelo complicado, para o qual estão preparados.

“Vamos defrontar uma equipa que vai jogar com bloco baixo, tal como em Lisboa. Acho que vai ser o mesmo jogo. Vão jogar perante os seus adeptos, vão estar mais entusiasmados, os lançamentos vão parecer cantos, mas temos de estar prontos. Estas equipas britânicas são assim. Teremos de estar preparados mentalmente e fisicamente, sabemos que será uma ‘batalha’”, considerou o dianteiro português.

Recentemente, Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista na qual confirmou que o Mundial2026 será o derradeiro da sua carreira e, quando questionado, vincou que “seria demasiado perfeito” o golo 1.000 do currículo chegar na final desse torneio.

“Uma seleção, ou uma equipa, nunca depende de um jogador, mas ajuda sempre ter jogadores em boas fases e que possam fazer a diferença com golos. É sempre bom marcar golos. Quero jogar este próximo Mundial, senão não estava aqui. [Se marcar golo 1.000 na final] Acabava a carreira em grande”, realçou, entre sorrisos.

Eleito melhor futebolista do mundo em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, espera ser assobiado pelos adeptos irlandeses no encontro, para retirar pressão a outros colegas, e destacou a sua capacidade de adaptação.

“Fui inteligente em adaptar-me ao futebol atual, a condições físicas e mentais, a contextos dos clubes, seleção e ligas. O verdadeiro jogador inteligente adapta-se às circunstâncias, ou deveria ser assim. Pensei, penso e seguirei a pensar assim. O futebol não é igual ao que era. Tenho de ser inteligente, ler as circunstâncias do jogo e adaptar-me. Ganhei algumas coisas e perdi outras, faz parte da vida. O que faz a diferença nos grandes jogadores é a cabeça”, explicou o jogador do Al-Nassr.

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.