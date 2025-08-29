diario as beiras
Reunião extraordinária da câmara para quatro assuntos urgentes

29 de agosto às 10 h37
Há quatro grandes decisões a tomar pela Câmara Municipal de Coimbra que justificam a realização de uma reunião extraordinária às 16H00 de hoje. São a adjudicação da requalificação do Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha, a alteração dos membros do júri da empreitada plurianual da rede concelhia de estradas, alteração à operação urbanística dos novos lotes do Parque Tecnológico de Coimbra (iParque) e a aprovação dos termos do contrato-programa entre a autarquia e a Associação de Futebol de Coimbra, para gestão do Estádio Municipal Sérgio Conceição. Neste último caso, a decisão é urgente porque disso depende um financiamento da Federação Portuguesa de Futebol para este projeto.

