O Núcleo de Planeamento e Intervenção em Sem-Abrigo (NPISA) de Coimbra reforçou a resposta integrada no apoio a 125 pessoas sem teto, em sequência do agravamento do frio, informou hoje a Câmara Municipal.

“Este reforço da resposta aos sem-abrigo já tinha ocorrido pelo Natal, repetindo-se por estes dias, em que se registaram temperaturas mais baixas”, destacou.

De acordo com a autarquia de Coimbra, um dos pilares da intervenção do NPISA é o trabalho desenvolvido pelas equipas de rua, através de giros diurnos e noturnos em diferentes pontos da cidade.

