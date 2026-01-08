diario as beiras
Resposta integrada de apoio a sem-abrigo foi reforçada em Coimbra devido ao frio

08 de janeiro de 2026 às 10 h51
DR

O Núcleo de Planeamento e Intervenção em Sem-Abrigo (NPISA) de Coimbra reforçou a resposta integrada no apoio a 125 pessoas sem teto, em sequência do agravamento do frio, informou hoje a Câmara Municipal.

“Este reforço da resposta aos sem-abrigo já tinha ocorrido pelo Natal, repetindo-se por estes dias, em que se registaram temperaturas mais baixas”, destacou.

De acordo com a autarquia de Coimbra, um dos pilares da intervenção do NPISA é o trabalho desenvolvido pelas equipas de rua, através de giros diurnos e noturnos em diferentes pontos da cidade.

Agência Lusa

