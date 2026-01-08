CoimbraSem categoria
Resposta integrada de apoio a sem-abrigo foi reforçada em Coimbra devido ao frio
DR
O Núcleo de Planeamento e Intervenção em Sem-Abrigo (NPISA) de Coimbra reforçou a resposta integrada no apoio a 125 pessoas sem teto, em sequência do agravamento do frio, informou hoje a Câmara Municipal.
“Este reforço da resposta aos sem-abrigo já tinha ocorrido pelo Natal, repetindo-se por estes dias, em que se registaram temperaturas mais baixas”, destacou.
De acordo com a autarquia de Coimbra, um dos pilares da intervenção do NPISA é o trabalho desenvolvido pelas equipas de rua, através de giros diurnos e noturnos em diferentes pontos da cidade.
Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (08/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS