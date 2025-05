Remo: Regata da Queima reforça crescimento no adaptado

O rio Mondego, em Coimbra, recebe este sábado a 42.ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas e o 29.º Memorial José Matos.

“É novamente o maior evento desportivo da Queima das Fitas, tanto em logística como em participação, e um dos maiores eventos federados do concelho”, destaca o diretor de prova, Rui Gaspar.

O evento, que sofreu “uma ligeira diminuição” de participação face à última edição, terá, ainda assim, “653 atletas, 214 deles estrangeiros, que representam 334 tripulações”.

“Vamos ter 35 clubes, sendo 11 estrangeiros”, explica João Gomes, presidente da Secção de Desportos Náuticos da Associação Académica de Coimbra (SDN/AAC).

