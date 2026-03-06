Um relatório fitossanitário encomendado pela Câmara de Coimbra concluiu que continuará a haver um risco elevado para árvores da rua Lourenço Almeida Azevedo, mesmo com a deslocação do canal do ‘metrobus’.

Na segunda-feira, a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), afirmou que serão abatidas pelo menos 20 árvores, ao contrário das 11 inicialmente previstas naquela artéria do centro da cidade, caso se avance com o afastamento do canal em cerca de 70 centímetros (se não houver alteração no traçado, o número de árvores removidas será superior).

O relatório realizado em janeiro pelo Centro de Ecologia Funcional (CEF) e consultado hoje pela agência Lusa nota que, “mesmo com ripagem [deslocação] do canal, a preservação das árvores continua a envolver risco elevado se não forem rigorosamente respeitados afastamentos mínimos às raízes e procedimentos de obra adequados”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS