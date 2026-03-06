diario as beiras
Coimbra

Relatório nota risco elevado para árvores com obras de ‘metrobus’ em rua de Coimbra

06 de março de 2026 às 16 h53
Arquivo

Um relatório fitossanitário encomendado pela Câmara de Coimbra concluiu que continuará a haver um risco elevado para árvores da rua Lourenço Almeida Azevedo, mesmo com a deslocação do canal do ‘metrobus’.

Na segunda-feira, a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), afirmou que serão abatidas pelo menos 20 árvores, ao contrário das 11 inicialmente previstas naquela artéria do centro da cidade, caso se avance com o afastamento do canal em cerca de 70 centímetros (se não houver alteração no traçado, o número de árvores removidas será superior).

O relatório realizado em janeiro pelo Centro de Ecologia Funcional (CEF) e consultado hoje pela agência Lusa nota que, “mesmo com ripagem [deslocação] do canal, a preservação das árvores continua a envolver risco elevado se não forem rigorosamente respeitados afastamentos mínimos às raízes e procedimentos de obra adequados”.

Autoria de:

Agência Lusa

