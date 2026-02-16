diario as beiras
Região Metropolitana de Coimbra elabora plano de mobilidade

A Região Metropolitana de Coimbra anunciou hoje que iniciou a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), que contribuirá para uma mobilidade mais sustentável, segura, eficiente e acessível.

Para que este plano consiga responder aos atuais desafios da mobilidade urbana, a Região Metropolitana de Coimbra está a pedir à população que responda a um inquérito que permitirá caracterizar os padrões de deslocação existentes.

“Com este plano, a região reafirma, mais uma vez, o seu compromisso com uma mobilidade mais eficiente, inclusiva e amiga do ambiente, orientada para o bem-estar das pessoas e para a valorização do território”, frisou, em comunicado.

