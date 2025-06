Região de Coimbra tem 76 vigias e 33 câmaras

A floresta da Região de Coimbra está, a partir de ontem, a ser vigiada por 76 militares da GNR, distribuídos por 19 postos de vigia (quatro em cada).

A Região de Coimbra tinha desde o dia 5 de maio (Rede Primária de Postos de Vigia) sete postos, ontem aumentou para 19 (Rede Secundária de Postos de Vigia).

“Estes 19 postos de vigia garantem a vigilância de todo o território da Região de Coimbra”, garantiu ontem o chefe do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente do Comando de Coimbra da GNR, major Cláudio Lopes.

A estes locais juntam-se 33 câmaras de vigilância da floresta, sendo que 13 não estão dentro do território da Região de Coimbra, mas permitem visualizar essa área. Essas 13 câmaras estão instaladas nos distritos de Viseu, Guarda e Leiria.

