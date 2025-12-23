Um Plano Intermunicipal de Fogo Controlado, preparado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) para o horizonte 2025-2030, pretende “duplicar ou triplicar as áreas de ação relativamente ao exercício anterior (2021-2025)”.

Proteção das pessoas e da floresta está na base da operação que prevê a intervenção em cerca de dois mil hectares em zonas de mato da região em cinco anos.

Uma ferramenta de gestão de combustíveis, capaz de criar condições mais favoráveis para o combate aos incêndios rurais, mas também numa perspetiva de minimização dos seus impactos no território é uma aposta da CIM-RC, num trabalho que será realizado em colaboração com o ICNF — Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Escola Superior Agrária de Coimbra, e envolvendo os 19 municípios da comunidade intermunicipal.

