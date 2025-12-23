diario as beiras
Região de Coimbra quer intensificar plano de fogo controlado

23 de dezembro de 2025 às 10 h04
Município da Mealhada

Um Plano Intermunicipal de Fogo Controlado, preparado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) para o horizonte 2025-2030, pretende “duplicar ou triplicar as áreas de ação relativamente ao exercício anterior (2021-2025)”.

Proteção das pessoas e da floresta está na base da operação que prevê a intervenção em cerca de dois mil hectares em zonas de mato da região em cinco anos.

Uma ferramenta de gestão de combustíveis, capaz de criar condições mais favoráveis para o combate aos incêndios rurais, mas também numa perspetiva de minimização dos seus impactos no território é uma aposta da CIM-RC, num trabalho que será realizado em colaboração com o ICNF — Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Escola Superior Agrária de Coimbra, e envolvendo os 19 municípios da comunidade intermunicipal.

Afonso Pereira Bastos

