A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra vai liderar uma rede de transferência composta por oito parceiros internacionais no setor dos transportes.

“O principal objetivo desta rede, que tem um financiamento global para todos os parceiros da rede de 696.093,34 euros, passa por permitir a transferência do modelo do SIT Flexi, adaptando-o às necessidades específicas de cada um dos parceiros. Adicionalmente, os oito parceiros irão cocriar e dimensionar soluções digitais inovadoras que serão testadas e implementadas ao longo dos 30 meses do projeto, com início previsto para novembro de 2025 e término em abril de 2028”, referiu hoje a comunidade.

O SIT FLEXI – Transporte de Passageiros Flexível a Pedido, de acordo com a Região de Coimbra, foi “selecionado como um dos 25 projetos mais inovadores que vão ser replicados em Redes de Transferência do programa europeu URBACT IV.

