Região Centro: Funcionários que contribuíram para o crescimento da Águas do Centro Litoral eternizados

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Saneamento e na celebração dos seus 25 anos, a Águas do Centro Litoral (AdCL) inaugura totens, com intuito de reconhecer o empenho diário de todos os trabalhadores em prol de um serviço essencial para a qualidade de vida e do ambiente.

Assim será colocado em cada polo da empresa, uma estrutura durável e simbólica onde “consta as assinaturas de todos os que fazem parte da empresa, sempre no lado certo da história”.

“Esta estrutura a funcionará como um símbolo tangível desse sucesso, representando a história e o crescimento da empresa ao longo de duas décadas e meia, sendo, também, uma forma de reconhecer e eternizar a contribuição de cada trabalhador no percurso da empresa”, disse a AdCL num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

No âmbito das comemorações dos 25 anos da AdCL, nomeadamente das empresas extintas SimRia (1997) e SimLis (1999), estão previstas três ações, no dia de hoje, na ETAR de Cacia, na ETAR das Olhalvas e na ETA do Boavista (Coimbra), onde as atividades serão centradas nos trabalhadores, atuais e antigos, com o intuito de reconhecer a dedicação à missão das empresas, com o lema “eu estive aqui e fiz parte desta história”.

Os convites foram, também, alargados aos antigos administradores das empresas e todos os acionistas do Sistema Multimunicipal do Centro Litoral.

Catarina Furtado e Madjer são convidados

Em complemento, a AdCL convidou personalidades nacionais como Catarina Furtado e Madjer, com o “objetivo de reforçarem o papel dos trabalhadores na missão essencial que prestam à sociedade”.

No Dia Mundial do Saneamento, a Águas do Centro Litoral reforça, também, a necessidade de consciencialização e sensibilização. Nesse sentido, a AdCL organiza para a comunidade escolar uma oficina experimental de ciência, online.

No dia 22 de novembro, a partir das 09H30, dez empresas de Norte a Sul de Portugal convocam os alunos e docentes, a nível nacional, a participar numa oficina sobre a “Sustentabilidade do Planeta”