Região Centro: Centro do país registou quase metade da área total ardida em 2024

A região Centro do país foi a mais fustigada por incêndios florestais em 2024. O relatório do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I.P. (AGIF), divulgado este mês, revela que o Centro do país registou 17% das ocorrências (1 077 no total) e 49% de toda a área ardida (68 530 hectares), no país, no ano transato.

A nível nacional, apenas a região Norte registou valores superiores, tendo sido fustigada por 3560 ocorrências, 57% do total a nível nacional.

Em conjunto, as duas regiões, Centro e Norte, registaram 97% de toda a área ardida a nível nacional no último ano (o Norte do país concentrou 48% da área ardida, Lisboa e Vale do Tejo, 1%, Alentejo, 2%, e o Algarve, 0%).

Estes dados, ressalva o documento, refletem “a vulnerabilidade a eventos de grande escala, especialmente em setembro”, das duas zonas.

