Região Centro: CCDRC quer criar “Rota da Dieta Mediterrânica”

“Temos uma grande ambição que é criar a “Rota da Dieta Mediterrânica” na região Centro”, revelou ontem a diretora da Unidade de Desenvolvimento Rural e Agroalimentar da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Vanda Batista, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação da Agenda para a Valorização e Salvaguarda da Dieta Mediterrânica na região Centro.

A criação desta rota “será uma das ações da agenda (…) que ainda vai ser trabalhada” porque a organização pretende que este projeto seja alargado a mais intervenientes e que não seja um documento fechado. Contará, nomeadamente, com o contributo das autarquias e das comunidades intermunicipais.

