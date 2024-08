Reforço de segurança na Expofacic foi “aposta ganha”

“Foram registadas, até sábado, dia 3 de agosto, cerca de 1.000 ocorrências, a esmagadora maioria resolvida no recinto”. A informação foi revelada, ontem, durante um briefing de segurança, no Posto de Coordenação de Segurança do recinto.

A sessão contou com os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, a GNR, o serviço municipal de Proteção Civil, um assistente de recinto de espetáculos e um elemento da organização interna de segurança.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Cardoso, presidente da INOVA e membro da comissão organizadora da Expofacic destaca que “a segurança foi, de resto, uma das maiores apostas da edição deste ano”.

O responsável sublinha que faz “um balanço muito positivo” da “atuação coordenada” das diversas entidades de segurança e socorro.

“A reorganização do recinto permitiu proporcionar maior comodidade na circulação das pessoas, mas também trouxe vantagens na resposta rápida e eficaz das equipas de socorro”, referiu.

Segundo o coordenador municipal de Proteção Civil, Hugo Oliveira, a rapidez de atuação das equipas apeadas na primeira abordagem à vítima permitiu resolver no local a maioria das situações.

Quando tal não foi possível, eram encaminhadas para o posto médico avançado, que tem disponíveis dez camas, mas com capacidade de instalação de mais 20.

