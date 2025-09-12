A nova rede de transportes intermunicipais de Coimbra vai ter operação a 100% a partir de sexta-feira, com a entrada do período escolar, numa altura em que as queixas sobre sistema têm “diminuído drasticamente”, afirmou secretário-geral da Comunidade Intermunicipal.

“As queixas têm vindo a diminuir drasticamente”, disse à agência Lusa o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), Jorge Brito, esperando que algumas críticas e problemas que ainda são reportados possam também ser colmatados com o arranque da operação a 100%.

O novo sistema de transportes intermunicipais, intitulado SIT (Sistema Intermunicipal de Transportes), arrancou em agosto, com horário de verão, estando, na altura, a funcionar “a 50% ou a 60%”, entrando toda a rede em funcionamento a partir de sexta-feira, explicou.

Com cerca de 240 autocarros a servir os 19 municípios da CIMRC (e ligações a outras regiões), esta é a maior rede de transportes fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, afirmou à Lusa Jorge Brito, citando o próprio Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT).

Ao mesmo tempo que arranca a rede na sua capacidade total, o serviço já está integrado no serviço digital Google Maps e os painéis informativos presentes em paragens irão entrar em funcionamento, informou.

Segundo Jorge Brito, as queixas iniciais eram, sobretudo, sobre a paragem de Coimbra, que começou por ter várias linhas a terminar junto ao estádio (situação, entretanto, resolvida), referindo que há concelhos nos quais “não há quase queixas”.

No conselho intermunicipal da CIMRC que decorreu na terça-feira, na Pampilhosa da Serra, foi dada nota da necessidade de gerir com alguma parcimónia os 10% de aumento da produção quilométrica da rede concessionada, prevista em contrato.

Em causa, está a possibilidade de acrescentar 10% de quilómetros percorridos à rede contratualizada com a empresa de transportes, que o presidente da CIMRC, Emílio Torrão, entendeu que deve ser gerida para garantir que não é usada apenas por um ou outro município, considerando também que parte substancial dessa folga deve ser deixada para depois das autárquicas de outubro.

Já um aumento para lá desses 10% teria de obrigar a adendas aos contratos que implicam sempre uma aprovação prévia por parte do Tribunal de Contas, aclarou Jorge Brito, que disse que outro desafio será assegurar que as pessoas passam a usar esta rede.

Para o secretário-executivo da CIMRC, com o arranque da rede a 100%, será também mais fácil assegurar uma maior utilização destes autocarros (face a um aumento de procura), entendendo que é preciso divulgar e promover os serviços e linhas disponibilizados, nomeadamente as carreiras rápidas (deslocações entre municípios quase sem paragens intermédias com tempos próximos das viagens em viatura própria).

No conselho intermunicipal, Emílio Torrão indicou que a grande maioria das queixas continua a estar associada com a falta de comunicação e não conhecimento dos horários, pedindo aos autarcas um esforço nesse sentido.

Na reunião daquele órgão, foi também dada nota de que, no início do período escolar e face à escala da rede, está articulado com o operador, a Busway, que caso haja alguma falha na validação de passes, “ninguém ficará de fora do autocarro”.