Reaberta saída para Condeixa-a-Nova no sentido norte-sul da A1

A saída para Condeixa-a-Nova no sentido norte-sul da Autoestrada 1 (A1), que esteve fechada desde cerca das 09:45 de hoje devido a um acidente com um camião, foi reaberta, anunciou a empresa concessionária.

“A Brisa Concessão Rodoviária informa que o ramo de saída de Condeixa na A1 foi reaberto, estando resolvido o incidente ocorrido no local no sentido norte–sul”, divulgou a empresa pelas 12:15.

Fonte do Comando Territorial de Coimbra da Guarda Nacional República disse à agência Lusa que o corte de trânsito no local se deveu a um acidente, um despiste de camião, do qual não resultaram feridos.