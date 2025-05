Rali de Portugal: Fourmaux bate e deixa Tänak mais à vontade na liderança

O piloto francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) desistiu hoje na primeira etapa da 58.ª edição do Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), quando era segundo classificado, depois de bater no troço de Arganil.

Formaux, que partiu para a oitava especial da prova lusa a apenas 0,8 segundos do líder, o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), deu um toque com a frente do carro num morro de terra no interior de uma curva à esquerda e ficou parado, com a transmissão danificada.

O troço acabou por não ser interrompido, mas o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que perdeu algum tempo ao passar pelo local do incidente, ascendeu, ainda assim, ao segundo lugar da classificação, a 3,5 segundos.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) regressou ao terceiro lugar, a 3,9 do comandante, seguido do finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), mas já a 14,7.

Também entre os participantes do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), os primeiros classificados tiveram problemas esta tarde.

No sexto troço da prova, naLousã, o norte-irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) furou o pneu dianteiro direito e cedeu mais de 30 segundos.

“Aquilo que mais detesto do que pneus maus são pneus que não têm consistência. Isto é uma porcaria”, disse o britânico, visivelmente agastado por prever perder a liderança da prova.

Contudo, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que seguia logo atrás, teve problemas no alternador do seu Hyundai e ficou parado a 500 metros do final da especial, cedendo mais de meia hora.

Desta forma, Armindo Araújo (Skoda Fabia) ascendeu ao segundo lugar do CPR, sendo o melhor português em prova, a cerca de 48 segundos de Meeke.

“É o Rali de Portugal. Isto não é um sprint é uma maratona. Lamento a posição deles, mas faz parte do jogo”, disse o piloto de Santo Tirso.

A prova lusa prossegue para os novos troços de Águeda/Sever e Sever/Albergaria.