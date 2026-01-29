diario as beiras
Desporto

Rali de Portugal arranca a 7 de maio com superespecial na Figueira da Foz

29 de janeiro de 2026 às 17 h28
Arquivo

A edição de 2026 do Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), vai começar mais cedo e terá menos um troço cronometrado do que no ano passado, avançou o Automóvel Club de Portugal (ACP).

De acordo com o Rally Guide publicado pelos organizadores, este ano, a 59.ª edição da prova, que vai para a estrada entre 07 e 10 de maio, terá três especiais logo na quinta-feira, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, quando se realizava troço citadino.

Em 2026, a superespecial mantém-se na Figueira da Foz, a fechar o primeiro dia, de quinta-feira dia 07 de maio, que começa duas horas mais cedo, já que a cerimónia de partida está programada para as 15:00.

Autoria de:

Agência Lusa

