Quinta do Sal na Figueira da Foz entra numa nova fase

Realizou-se ontem a sessão de encerramento do projeto Quinta Ciência Viva do Sal – EEA Grants, na Salina Municipal do Corredor da Cobra, na localidade de Armazéns, na freguesia de Lavos.

A cerimónia foi presidida pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e contou com a participação dos parceiros do município, entidade promotora do projeto.

Esta etapa marca uma fase na requalificação do Núcleo Museológico do Sal, equipamento municipal situado naquela localidade da margem sul do concelho, que deverá reabrir na primeira quinzena de dezembro. Por outro lado, abre caminho à instalação de módulos didáticos interativos e da sinalética e à dinamização da Quinta do Sal.

