Greve Geral arranca esta noite

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A greve geral convocada para amanhã pela CGTP-IN arranca esta noite, com impacto previsto em vários setores de atividade no distrito de Coimbra.

A União dos Sindicatos de Coimbra (USC/CGTP-IN) anunciou um conjunto de ações de acompanhamento da paralisação, incluindo piquetes de greve em empresas e serviços públicos da região.

Segundo a estrutura sindical, os piquetes estarão presentes em locais como a ERSUC, INOVA/Cantanhede, CP da Pampilhosa, SMTUC, CIMPOR, HUC, Universidade de Coimbra, Auchan de Eiras, BUSWAY, SUMA/Torre de Vilela, entre outros espaços de trabalho do distrito. A USC refere, contudo, que a concretização destes piquetes poderá sofrer alterações e ajustamentos ao longo do dia, “em função das necessidades identificadas”.

A greve começa já durante a noite de hoje, abrangendo trabalhadores por turnos cujos horários se prolonguem para amanhã. Também os turnos que se estendam até dia 4 estarão cobertos pelos pré-avisos emitidos pela CGTP-IN e por vários sindicatos e federações.