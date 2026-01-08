diario as beiras
Quinta das Bicas com erros de construção de 417 mil euros

08 de janeiro de 2026
As deficiências verificadas nas redes públicas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais da Urbanização Quinta das Bicas vão custar 417 mil euros à Câmara Municipal de Coimbra, já com o IVA incluído.

A informação foi divulgada com a publicação do resultado do concurso público no Portal Base na passada terça-feira.

Segundo o contrato, que serve para “reparação de deficiências verificadas”, só serão corrigidos os erros em situações de “deficiências verificadas nas redes públicas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais da Urbanização Quinta das Bicas”.

No mesmo contrato é esclarecido que a empreitada terá um prazo de 180 dias, ou seja, meio ano, visto que inclui sábados, domingos e feriados. Está previsto que a obra esteja concluída em julho próximo.

Autoria de:

António Cerca Martins

