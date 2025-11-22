diario as beiras
Querem expulsar a APPACDM

22 de novembro às 11 h41
Moradores do edifício onde funciona um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) da Figueira da Foz, situado na rua Capitão Argel de Melo, querem que o serviço seja encerrado.

A direção da instituição e familiares de utentes sentem-se indignados com a tomada de posição dos moradores que há 12 anos tentam encerrar o serviço social, que funciona no rés do chão numa propriedade da APAACDM e num espaço contíguo arrendado.

Segundo afirmou uma moradora que falou no período dedicado à participação dos munícipes na reunião da Câmara da Figueira da Foz, os moradores têm vindo a apresentar queixas na PSP e na Segurança Social contra o alegado ruído produzido pelos utentes do CACI.

