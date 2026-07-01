PR de Cabo Verde visita amigo Santana Lopes

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, realizou ontem uma visita oficial à Figueira da Foz. Sobretudo, foi uma visita ao amigo Santana Lopes, que conheceu quando ambos eram primeiros-ministros.

A visita do Chefe de Estado cabo-verdiano começou com uma receção nos paços do concelho, onde foi recebido pelo presidente da autarquia e anfitrião.

Santana Lopes e José Maria Neves conheceram-se em 2005, quando ambos participavam na cimeira entre os dois países, em Lisboa.

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