Figueira da Foz
PR de Cabo Verde visita amigo Santana Lopes
Santana Lopes distinguiu José Maria Neves com a Chave de Honra da Cidade | Foto DB - Jot'Alves
O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, realizou ontem uma visita oficial à Figueira da Foz. Sobretudo, foi uma visita ao amigo Santana Lopes, que conheceu quando ambos eram primeiros-ministros.
A visita do Chefe de Estado cabo-verdiano começou com uma receção nos paços do concelho, onde foi recebido pelo presidente da autarquia e anfitrião.
Santana Lopes e José Maria Neves conheceram-se em 2005, quando ambos participavam na cimeira entre os dois países, em Lisboa.
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