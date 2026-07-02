Figueira da Fozopiniao

A transição reduz custos

02 de julho de 2026 às 09 h15
Isabel Maia
Autor
Isabel Maia
Isabel Maia
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Isabel Maia

Sim, a Serra da Boa Viagem deve passar para tutela do Município. A proximidade da autarquia não é apenas uma vantagem administrativa, mas a garantia de proteção, investimento e futuro melhor alinhados com as necessidades locais. Quando a gestão é municipal, o planeamento ambiental, o ordenamento do território e as ações de proteção civil ganham coesão, evitando lacunas entre competências e execução.

Economicamente, a transição reduz custos de coordenação entre os vários níveis de decisão e facilita a mobilização de fundos locais, regionais e nacionais para reabilitação, sinalização, manutenção de trilhos e infraestruturas contra incêndios. A gestão local oferece previsibilidade orçamental para intervenções de emergência e uma agenda de curto, médio e longo prazo para reflorestação, recuperação de coberturas vegetais e turismo sustentável, melhorando a qualidade de vida do concelho.

No plano ambiental, a Serra está integrada na paisagem urbana, com relevância ecológica, hidrogeomorfológica e social. A tutela autárquica facilita a participação comunitária, assegurando resposta rápida a incidentes e maior responsabilização democrática.

Será uma transferência estratégica que já funciona noutros concelhos, com proximidade, eficiência, transparência e participação cívica.
A Serra merece tudo o que a gestão local pode oferecer, pelo conhecimento do território, das gentes e das necessidades reais.
A proximidade da tomada de decisão, por si, já é proteção.

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