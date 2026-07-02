Problema com saneamento em Regalheiras vai ser resolvido este mês

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Fim dos esgotos a céu-aberto em terrenos e linha de água que vai até à Costa de Lavos.

Os esgotos escorrem a céu-aberto em terrenos junto à rua da Marreca, em Regalheiras, localidade da freguesia de Lavos. O vereador do Ambiente da Câmara da Figueira da Foz, Ricardo Silva, afiançou ao DIÁRIO AS BEIRAS que o problema será solucionada este mês.

“Há vários anos que o saneamento básico está a correr a céu-aberto, aqui, no limite da povoação, com cheiro nauseabundo e mosquitos. Já alertei a Águas da Figueira [concessionaria do sistema de água e saneamento] mais do que uma vez. Vinham cá desenrascar a coisa. O que é certo é que está a cada vez pior. Isto drena para uma mãe-de-água que vai parar ao mar, na Costa de Lavos”, afirmou o proprietário de um dos terrenos, Rolino Cruz, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, feitas no local.

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