Queima das Fitas em Coimbra

Vibra a Primavera e vibra Coimbra, marcada pelo despertar do espírito da Queima das Fitas que se faz sentir por toda a cidade. O coração de Coimbra salta com a alegria da mais emblemática tradição académica em Portugal e todos partilham o seu profundo orgulho nas tradições de uma das mais antigas Universidades da Europa.

E nunca será de mais recordar essas tradições(1). No caso, a origem da Queima das Fitas datará de meados do século XIX. Nessa altura, os estudantes queimavam as fitas de algodão, coloridas, que eram usadas para atar as “sebentas”. Era um gesto simbólico que pretendia celebrar o fim do peso dos estudos … o fim do curso!… Era um ritual que se realizava no Largo da Sé Nova: Um caloiro cavava um buraco no chão e os quartanistas (finalistas) atiravam lá para dentro as fitas a arder, enterrando assim as suas cinzas; outros estudantes, mais arrojados, atavam as fitas a arder a balões e lançavam-nos para o céu!…

Este acto de queimar as fitas coloridas, cada cor a representar um Curso, transformou-se num ritual cheio de emoção a destacar o fim de uma etapa e o começo de outra. E se, ao longo de décadas, a tradição se foi reforçando e adaptando aos tempos, no essencial nunca perdeu o seu carisma.

Por exemplo, o Cortejo apareceu como uma espécie de desfile com formato satírico em que os finalistas aproveitavam o seu novo estatuto para brincarem com professores e colegas ou com algumas personagens da cidade. Foi assim que, em 1913, uma irreverência estudantil levou ao roubo do boné a um tenente da GNR, malquerido da população estudantil, e à formação de um cortejo para o exibir em público, episódio que marcou a cidade de tal modo que esse dia (o dia 27 de Maio) passaria, durante décadas, a ser o “Dia do Cortejo da Queima”.

Com a “Crise Académica de 1969”, a Queima das Fitas foi cancelada e só voltou a dar sinais de vida depois do “25 de Abril”: Os primeiros anos foram marcados por significativa resistência às tentativas de reviver a tradição, mas em 1979 tudo mudou: O movimento “Pró-Restauração da Praxe” organizou com sucesso uma “Semana Académica” com todos os eventos típicos e, no ano seguinte, o nome de “Queima das Fitas” foi oficialmente recuperado. E desde aí nunca mais deixou se ser o “ponto alto do ano” em Coimbra.

Actualmente, em Maio, durante uma semana, Coimbra transforma-se numa cidade pulsante, através da emoção silenciosa da Serenata, a irreverência do Cortejo, as noites da Velha Torre iluminada com as cores de cada uma das Faculdades, as noites do Parque com a sua entrega à cidade, etc.. Uma cidade pulsante onde se pretende que o encontro de gerações aconteça, seja o orgulho, seja a melodia mais completa de vidas que cresceram enquanto o Mondego os deixava escrever nas suas águas o livro de muitas páginas com que gravavam os poemas que para sempre ficaram no seu livro de memórias!…

Fonte: Associação Académica de Coimbra: academica.pt/festas-academicas/queima-das-fitas