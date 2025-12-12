diario as beiras
Região Centro

Queda de neve fecha acessos à Serra da Estrela desde as 06H30

12 de dezembro de 2025 às 12 h11
0 comentário(s)

Os acessos ao maciço central da Serra da Estrela estão encerrados desde as 06H30 de hoje devido à queda de neve, disse a proteção civil.

“A circulação rodoviária está cortada nos troços 11, 12 e 13 da Estrada Nacional (EN) 338 por causa da neve. Trata-se da ligação entre os Piornos [concelho da Covilhã], a Torre e a Lagoa Comprida [concelho de Seia]”, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que não há previsão para a reabertura da via que atravessa o ponto mais alto da Serra da Estrela.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso laranja devido à previsão de neve.

O alerta vigora até às 00:00 de sábado, estando prevista queda de neve acima de 1.400/1.600 metros de altitude, com acumulação que poderá ser superior a 25 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de dezembro

Ministério anuncia aumento de subsídio, mas associações da GNR insistem em negociar salários
12 de dezembro

Pampilhosa da Serra aprova orçamento superior a 24 ME e focado na população
12 de dezembro

Vacinas contra a gripe e hepatite A entre os 73 medicamentos proibidos para exportação
12 de dezembro

Ciclo “Cuidar de um País” mostra em Coimbra as várias dimensões da arquitetura

Região Centro

Região Centro
12 de dezembro às 12h11

Queda de neve fecha acessos à Serra da Estrela desde as 06H30

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
09 de dezembro às 11h50

Coimbra: Investigadores do Instituto Superior Miguel Torga dizem que assistentes sociais hospitalares enfrentam burocracia e falta de recursos

0 comentário(s)
Região Centro
04 de dezembro às 16h49

Câmara de Alvaiázere com orçamento de cerca de 20 milhões de euros para 2026

0 comentário(s)