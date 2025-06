“Que este São João seja um momento de afirmação do orgulho de ser lousanense”

Quais são os pontos altos das Festas de São João?

Acho que há vários pontos altos. Temos um São João que tem vindo a ter cada vez mais expressão, a ser a exaltação do orgulho de ser lousanense e é, também, um momento de atração de pessoas, especialmente da região, para o nosso concelho. Pensamos que temos um grande São João. É claro que há momentos mais particulares. Diria que a Noite das Marchas, que é também a Noite dos Arraiais Populares, é um momento muito importante por aquilo que representa em termos da participação efetiva dos lousanenses na festividade e, também, por aquilo que representa em termos da dinâmica e da identidade do concelho. Portanto, é um momento de afirmação importante, tal como os arraiais, por tudo aquilo que envolvem, pelo convívio, pelo que são em termos de ponto de encontro da comunidade lousanense e por aquilo que já geram em termos de atratividade para o concelho.

O cartaz de espetáculos é, na nossa opinião, de grande qualidade e tem grande transversalidade, mas, claramente, a Noite de São João e, do ponto de vista mais institucional, a Gala Lausus, onde reconhecemos um conjunto de personalidades e de identidades nas mais diversas áreas. São dois momentos de orgulho e de exaltação da comunidade lousanense.

As comemorações das festas São João aqui na Lousã decorrem entre 18 e 24 de junho. Há algum motivo para fazerem este cartaz mais prolongado?

Seria sempre de 19 a 24. Atendendo àquilo que é o calendário e ao facto do feriado ser numa terça-feira, nós temos como tradição iniciar na quinta-feira, mais próxima do feriado municipal, 24 de junho, as festividades com o espetáculo de fados nas Piscinas Naturais de Nossa Senhora da Piedade, que é um momento importante. É diferenciado fazer um espetáculo de fados naquele sítio de grande beleza, em plena água, digamos assim, que tem sempre essa particularidade também. Portanto, seria sempre de 19 a 24. Este ano, como 19 é feriado, nós entendemos que seria pertinente ter aqui mais uma noite, de 18 para 19, e fazer este conjunto de dias nesta festividade.

O feriado municipal é uma data sempre importante para o município. O que é que destaca na programação deste dia?

Acho que a Gala Lausus é uma iniciativa importante que o município implementou desde 2012. Na nossa opinião, também veio valorizar a celebração do feriado municipal, naquilo que diz respeito à vertente mais institucional. É uma forma de assinalarmos o mérito e a qualidade da comunidade lousanense em diversas áreas.

Vamos manter o mesmo registo, vai estar em linha com as edições anteriores e vamos ter premiados nas diversas áreas. A nossa perspetiva foi, e continua a ser, a de valorizar e de ter mais gente, mais envolvência da comunidade na própria celebração institucional.

