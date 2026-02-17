A Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) colocou quatro dos seus alunos no pódio, entre os mais de uma centena de alunos da Rede de Escolas do Turismo de Portugal que participaram no concurso nacional interscolas 2026.

Foram duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, em diferentes categorias de hotelaria e turismo, todas conquistadas nos dois dias da competição (9 e 10 de fevereiro).

O concurso interescolas inclui competição com provas teóricas e práticas nas áreas hotelaria e turismo, “num ambiente de exigência, superação e partilha de conhecimentos e competências, refere a direção da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, liderada por José Luís Marques.

Excelência de alunos e dos formadores

Para a instituição, “estes resultados refletem o rigor da formação ministrada e o compromisso diário de alunos e formadores com a excelência”. Os premiados foram Gaspar Domingues, com o 1.º lugar na categoria Taça Joaquim Janeiro – Serviço de Restaurante; Quielane João, com o 1.º Lugar na categoria de Barista; Roberto Rodrigues, que obteve um 2.º lugar na categoria Troféu Gilberto Mira – Futuro Escanção; e Leonor Simões, em 3.º lugar na categoria de Bar.