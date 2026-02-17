diario as beiras
Coimbra

Quatro lugares de pódio para a EHTC em concurso nacional

17 de fevereiro de 2026 às 10 h41
0 comentário(s)
Os quatro mais recentes alunos premiados da Escola de Hotelaria e Turismo | DR

A Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) colocou quatro dos seus alunos no pódio, entre os mais de uma centena de alunos da Rede de Escolas do Turismo de Portugal que participaram no concurso nacional interscolas 2026.

Foram duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, em diferentes categorias de hotelaria e turismo, todas conquistadas nos dois dias da competição (9 e 10 de fevereiro).

O concurso interescolas inclui competição com provas teóricas e práticas nas áreas hotelaria e turismo, “num ambiente de exigência, superação e partilha de conhecimentos e competências, refere a direção da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, liderada por José Luís Marques.

Excelência de alunos e dos formadores

Para a instituição, “estes resultados refletem o rigor da formação ministrada e o compromisso diário de alunos e formadores com a excelência”. Os premiados foram Gaspar Domingues, com o 1.º lugar na categoria Taça Joaquim Janeiro – Serviço de Restaurante; Quielane João, com o 1.º Lugar na categoria de Barista; Roberto Rodrigues, que obteve um 2.º lugar na categoria Troféu Gilberto Mira – Futuro Escanção; e Leonor Simões, em 3.º lugar na categoria de Bar.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de fevereiro

Cerca de 9 mil clientes ainda sem eletricidade nas zonas afetadas pela depressão Kristin
17 de fevereiro

Tribunal dá razão a Alexandre Lourenço e condena TVI a apagar "reportagens discriminatórias"
17 de fevereiro

Governo vai apresentar plano para promover pensões complementares em Portugal
17 de fevereiro

Distrito de Coimbra sob aviso amarelo amanhã devido à previsão de agitação marítima

Coimbra

Coimbra
17 de fevereiro às 13h57

Tribunal dá razão a Alexandre Lourenço e condena TVI a apagar “reportagens discriminatórias”

0 comentário(s)
CoimbraNacional
17 de fevereiro às 12h08

Distrito de Coimbra sob aviso amarelo amanhã devido à previsão de agitação marítima

0 comentário(s)
Coimbra
17 de fevereiro às 10h41

Quatro lugares de pódio para a EHTC em concurso nacional

0 comentário(s)