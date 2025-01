Quatro comunidades intermunicipais da região Centro em parceria inédita em Madrid

Quatro comunidades intermunicipais (CIM) da região Centro formaram uma parceria inédita para estarem presentes na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), entre os dias 22 e 26 deste mês, pretendendo mostrar a dinâmica turística dos seus territórios.

A parceria, hoje divulgada, envolve as CIM da Região das Beiras e Serra da Estrela, Região de Coimbra, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões, e quer “dar a conhecer o melhor da região, naquela que é a maior feira de turismo da Península Ibérica e uma das mais importantes da Europa”, assinala uma nota daquelas entidades, enviada à agência Lusa.

Segundo o comunicado, as quatro CIM irão “promover os produtos turísticos e as experiências de referência” dos seus territórios e a participação conjunta poderá constituir, igualmente, um ponto de encontro para reuniões de negócios “que abrirão a porta a oportunidades comerciais vantajosas para a região”.

A nota destaca ainda alguns momentos desta participação na 45.ª edição da FITUR, concretamente a apresentação e degustação de queijos dos quatro territórios, a promoção dos vinhos e da oferta de enoturismo, entre outras propostas turísticas.

Citados no comunicado, os presidentes das quatro CIM participantes evidenciaram a estratégia de promoção conjunta para o crescimento económico da região onde as comunidades municipais estão inseridas, com o reforço da sua visibilidade, nomeadamente a nível internacional.

Para Luís Tadeu, presidente da CIM Região das Beiras e Serra da Estrela, a ida à FITUR “representa uma estratégia de promoção conjunta e integrada que promove e consolida o Centro de Portugal como um destino turístico diversificado e de excelência”.

Já Emílio Torrão, da CIM Região de Coimbra, assinalou que a comunidade intermunicipal que lidera irá apresentar-se com o mote “Região de Coimbra: onde a tradição encontra o futuro”.

“Os nossos municípios vão realizar algumas apresentações enquadradas na nossa estratégia para um turismo inovador e sustentável, contribuindo para o crescimento económico da região”, frisou.

Fernando Ruas, presidente da CIM Viseu Dão Lafões, notou, por seu turno, que a parceria inédita prova a importância de uma cada vez maior colaboração entre as diversas comunidades intermunicipais.

“Juntos, conseguimos apresentar uma proposta turística integrada que destaca as singularidades de cada território, consolidando a nossa posição como um destino de referência no mercado ibérico, um segmento fundamental para Viseu Dão Lafões”, destacou o também presidente da Câmara de Viseu.

Do lado da CIM Região de Leiria, Gonçalo Lopes evidenciou a “oportunidade estratégica” da parceria, considerando que estas iniciativas reforçam o posicionamento internacional da região “e o seu atrativo no competitivo mercado turístico global”.

As quatro comunidades intermunicipais estarão presentes no stand 4F26, pavilhão 4 do recinto de feiras de Madrid, cuja abertura oficial está agendada para a tarde de dia 22.

Também a Turismo Centro de Portugal (TCP) estará presente na FITUR, integrada no stand do Turismo de Portugal, onde estão outras agências de promoção externa, “como é comum noutras feiras internacionais”, disse fonte daquela entidade regional.

Durante a feira internacional de Madrid, a TCP terá dois momentos institucionais e de ativação de marcas, nos dias 23 e 25, adiantou.