Quatro associações desenvolvem projetos culturais no concelho de Cantanhede

O concelho de Cantanhede será palco de diversas iniciativas culturais, promovidas por quatro associações locais, que viram aprovadas as candidaturas ao programa Cultura ao Centro, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, foi hoje anunciado.

A Associação António Fragoso, a Associação de Moradores da Praia da Tocha, a Associação Cultural Lúcia-Lima e o Centro Cultural e Recreativo da Pena foram as entidades com candidaturas aprovadas ao Cultura ao Centro, um programa com orçamento global superior a 110 mil euros, cujos projetos apoiados serão executados até o final de 2024, revelou a Câmara de Cantanhede, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A programação “A música, a Aldeia e o tempo de António Fragoso”, “CATRAIA – Marés de arte sustentável”, “Virada Gandaresa” e “Festa d’Anaia” foi aprovada através da medida dois, que visa estimular a alternância de projetos culturais e artísticos na região Centro.

“A medida dois tem uma dotação de 40 mil euros, sendo que a CCDR apoia financeiramente a 100% o valor das despesas consideradas elegíveis da proposta apresentada, até um montante máximo de 1.500 euros por cada candidatura aprovada”, acrescenta a Câmara de Cantanhede (distrito de Coimbra).

“A música, a Aldeia e o tempo de António Fragoso” será realizado em Cantanhede e na Pocariça, nos dias 05 e 06 de setembro, com diversas iniciativas para homenagear António de Lima Fragoso, enquanto “CATRAIA – Marés de arte sustentável” – um festival ecológico, com atividades variadas, como concertos, exposições, oficinas e palestras, que visam despertar consciências e refletir os modelos de consumo e a poluição marinha – decorrerá de 22 a 25 de agosto, na Praia da Tocha.

Por sua vez, a Lúcia-Lima Associação Cultural propõe-se retomar a iniciativa “Virada Gandaresa”, um evento multidisciplinar, que terá lugar na sua sede, em Cadima, em dezembro, sendo que este ano o programa inclui um ciclo de cinema, concerto para bebés, prova de vinhos, performances, teatro, sessão de poesia musicada ao vivo, DJ sets, roda de conversa e um mercadinho permanente.

Já o Centro Cultural e Recreativo da Pena vai realizar, nos dias 11 e 12 de outubro, na localidade da Pena, na União das Freguesias de Portunhos e Outil, a “Festa d’Anaia”, um festival que nasceu em 2017 com o intuito de trazer à região “o que de melhor se faz na música nacional e internacional”, acrescenta a mesma nota da autarquia.

O “Cultura ao Centro”, promovido pela CCDR do Centro, pretende enriquecer a oferta cultural em áreas como teatro, dança, música, espetáculos multimédia e artes visuais, consolidar ciclos, mostras e festivais regionais de qualidade, capacitar comunidades locais por meio de participação ativa em projetos culturais e criar redes com parcerias entre equipamentos e agentes culturais não profissionais.

Os projetos aprovados pela medida dois tiveram de obedecer a critérios específicos de apreciação, nomeadamente a adequação do projeto aos objetivos, ou seja, a articulação do trabalho em rede, diferentes atores culturais regionais e a capacidade de articular o projeto com outras áreas setoriais, designadamente educação, ciência e tecnologia, ambiente e ordenamento do território, turismo e solidariedade social, esclarece a Câmara de Cantanhede.

A gestão e sustentabilidade financeira do projeto, assim como a qualidade e a sua relevância cultural, aferida pela inovação e originalidade, são também alguns dos critérios levados em consideração.

Outro dos fatores é o impacto e visibilidade do projeto no território, designadamente a utilização de ferramentas digitais, cartazes, programas e difusão na imprensa regional e/ou nacional.