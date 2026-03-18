O QH Hotels Praia de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, está a promover uma campanha especial para a época da Páscoa, válida entre 27 de março e 5 de abril.

A iniciativa pretende incentivar famílias e casais a aproveitar a data para momentos de descanso e convívio junto ao mar.

“Esta Páscoa, o presente é tempo juntos”, destaca o QH Hotels nas redes sociais. A unidade hoteleira propõe “desligar da rotina”, aproveitar momentos e “criar memórias inesquecíveis em família”, a desfrutar da tranquilidade da Praia de Quiaios.

A oferta apresenta preços a partir de 99 euros por noite, para duas pessoas, com estadia mínima de duas noites.

Um dos destaques da campanha é a oferta para crianças até aos 11 anos: desde que partilhem o quarto com os adultos não pagam estadia.

O que inclui a promoção

A oferta inclui alojamento com pequeno-almoço buffet, “early check-in” e “late check-out” mediante disponibilidade, estacionamento e wi-Fi gratuitos.

A campanha, não acumulável com outras campanhas em vigor, é exclusiva para reservas feitas através em qhhotels.pt. Mais informações pelo telefone 233 917 530 ou por email reservas@qhhotels.pt.

A taxa turística municipal não está incluída, sendo de 1,5€ por pessoa/dia em março e 2€ por pessoa/dia em abril.

Almoço de Páscoa tradicional por 35 euros

Como oferta complementar, o QH Hotels propõe ainda um Almoço de Páscoa com menu tradicional por 35 euros por pessoa.

Uma proposta gastronómica para celebrar a data em ambiente familiar com um menu completo em regime de buffet, reunindo sabores tradicionais portugueses.

O QH Praia de Quiaios promete “um almoço especial que combina tradição, conforto e sabores típicos da época”.

O menu apresentado inclui, nas entradas, um “mix de salgadinhos e manteigas”; a sopa é uma “vichyssoise de ervilha com crocante de presunto”; a proposta de peixe é “cremoso de bacalhau e camarão”; o prato de carne é “Cabrito assado à transmontana”; e nas sobremesas há “leite-creme, arroz doce, panacotta, mousse de chocolate e doce de bolacha”.

O menu tem o custo de 35 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.