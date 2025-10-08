diario as beiras
Coimbra

Pureza (BE) quer roteiro da resistência para valorizar “a Coimbra inconformista”

08 de outubro às 16 h56
DR

O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Coimbra defendeu hoje a criação do Roteiro da Resistência e da Democracia, em torno dos locais associados à história da luta pela liberdade no concelho.

“Os roteiros turísticos vão sempre para o mesmo lado e com a mesma visão passadista de Coimbra e não valorizam suficientemente essa outra dimensão que é a da Coimbra transgressora, a da Coimbra inconformista, a da Coimbra lutadora pela liberdade”, afirmou José Manuel Pureza.

O candidato falava à agência Lusa junto à antiga sede da PIDE (polícia política do Estado Novo), que é hoje um ‘hostel’, na rua Antero de Quental.

