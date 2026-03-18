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Pull & Bear e Stradivarius reabrem amanhã e Zara a 2 de abril no Forum Coimbra

18 de março de 2026 às 11 h47
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As lojas Pull & Bear e Stradivarius reabrem amanhã, ddia 19 e março, no Forum Coimbra, informou o centro comercial nas redes sociais. Quanto à Zara, o momento acontece só no dia 2 de abril.

Na publicação, o Forum Coimbra afirma que “a espera valeu mesmo a pena”, destacando que “as tuas lojas preferidas estão quase de volta ao Forum Coimbra e nós mal podemos esperar para te receber”.

Segundo a note, as lojas Pull & Bear e a Stradivarius reabrem amanhã, dia 19 de março, enquanto que a Zara tem reabertura marcada para o dia 2 de abril.

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

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