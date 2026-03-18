As lojas Pull & Bear e Stradivarius reabrem amanhã, ddia 19 e março, no Forum Coimbra, informou o centro comercial nas redes sociais. Quanto à Zara, o momento acontece só no dia 2 de abril.

Na publicação, o Forum Coimbra afirma que “a espera valeu mesmo a pena”, destacando que “as tuas lojas preferidas estão quase de volta ao Forum Coimbra e nós mal podemos esperar para te receber”.

Segundo a note, as lojas Pull & Bear e a Stradivarius reabrem amanhã, dia 19 de março, enquanto que a Zara tem reabertura marcada para o dia 2 de abril.