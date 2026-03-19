Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Coimbra questionaram hoje o Governo sobre o reforço da segurança e da confiança pública nos concelhos de Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, na sequência de diversos assaltos a propriedades privadas.

“Que medidas estão a ser adotadas para reforçar a confiança pública nas instituições de segurança, designadamente através da atuação da GNR?”, interrogaram, através documento dirigido ao Ministério da Administração Interna.

Os deputados Ana Oliveira, Joana Seabra, Maurício Marques e Martim Syder quiseram ainda saber se está previsto o reforço de meios humanos e operacionais nas zonas identificadas.