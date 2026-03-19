diario as beiras
Região Centro

PSD questiona Governo sobre reforço de segurança em Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz

19 de março de 2026 às 19 h52
0 comentário(s)
DR

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Coimbra questionaram hoje o Governo sobre o reforço da segurança e da confiança pública nos concelhos de Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, na sequência de diversos assaltos a propriedades privadas.

“Que medidas estão a ser adotadas para reforçar a confiança pública nas instituições de segurança, designadamente através da atuação da GNR?”, interrogaram, através documento dirigido ao Ministério da Administração Interna.

Os deputados Ana Oliveira, Joana Seabra, Maurício Marques e Martim Syder quiseram ainda saber se está previsto o reforço de meios humanos e operacionais nas zonas identificadas.

(texto completo na edição impressa e digital)

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de março

Preço do Brent para entrega em maio sobe 1,18% para 108,65 USD mas rondou os 120
19 de março

Nomeado grupo de trabalho para elaborar relatório técnico sobre Bacia do Mondego
19 de março

PSD questiona Governo sobre reforço de segurança em Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz
19 de março

Região de Coimbra quer Tribunal de Contas a fiscalizar “contrato leonino” nos resíduos

Região Centro

Região Centro
19 de março às 20h09

Nomeado grupo de trabalho para elaborar relatório técnico sobre Bacia do Mondego

0 comentário(s)
Região Centro
19 de março às 19h52

PSD questiona Governo sobre reforço de segurança em Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz

0 comentário(s)
LeiriaRegião Centro
17 de março às 17h42

PSP evita atropelamento coletivo durante procissão na Nazaré

0 comentário(s)