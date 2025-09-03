diario as beiras
CantanhedeDesporto

Prova de Sprint Enduro regressa a Cantanhede com 200 pilotos

03 de setembro às 09 h02
DR

São esperados 200 pilotos no Sprint Enduro Cantanhede 2025 – 5.ª Edição, que se realiza a 7 de setembro, prova organizada pelo Sporting Clube Povoense, através da sua secção GTO Racing Team e em parceria com a Federação de Motociclismo de Portugal.

Depois das primeiras edições – que decorreram até 2022 no concelho – está de regresso este ano uma prova que de acordo com a organização é um evento completo para os pilotos e para o público.

“Dentro da especialidade de Enduro, ao contrário dos eventos tradicionais que são mais longos e extensos, a vertente Sprint acontece em circuitos fechados com trechos cronometrados, mantendo-se o princípio de testar a habilidade dos competidores em terrenos variados”., referiu a organização.

