Face às previsão de condições meteorológicas adversas para os próximos dias em todo o país, mas em especial nas zonas Norte e Centro, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra deixa um alerta à população.

Em comunicado, a entidade começa por dizer que “a previsão é que, nos próximos dias, se verifique uma descida acentuada das temperaturas, originando significativo desconforto térmico, com períodos de muito frio acompanhados de precipitação, existindo igualmente a possibilidade de ocorrência de queda de neve acima dos 500 metros de altitude”. “Adicionalmente, a precipitação persistente e a saturação dos solos aumentam o risco de ocorrência de inundações rápidas e cheias, sobretudo em zonas historicamente vulneráveis”, precisa a nota.

Medida a adotar

Face a essas possíveis situações, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra deixa alguns cuidados que devem ser adotados pela população como por exemplo, agasalhar-se adequadamente, evitando a exposição prolongada ao frio e ao vento, prestar especial atenção a idosos, crianças e pessoas em situação de sem-abrigo, por serem mais vulneráveis;, utilizar equipamentos de aquecimento de forma segura, garantindo uma adequada ventilação dos espaços;, evitar deslocações desnecessárias, em especial para zonas mais elevadas ou suscetíveis à formação de gelo. adotar medidas preventivas face ao risco de inundações e cheias, não atravessar zonas inundadas, a pé ou de viatura, manter-se afastado de linhas de água, ribeiras e zonas com histórico de cheias rápidas, assegurar, sempre que possível e em segurança, a desobstrução de sistemas de drenagem, proteger bens e equipamentos, retirando-os de caves, garagens e pisos inferiores que historicamente são vulneráveis, e acompanhar as informações meteorológicas e seguir as orientações das autoridades competentes e da Proteção Civil.

É ainda referido que a adoção destas medidas poderá reduzir significativamente os riscos para pessoas e bens.