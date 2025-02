Proteção Civil atrasa concurso de futura maternidade

A demora na entrega de um parecer por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) atrasou o processo da futura maternidade, cujo concurso para a execução da empreitada deveria ser lançado este mês.

De acordo com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, a resposta da ANEPC, necessária para assegurar a conformidade do projeto com os requisitos de segurança e emergência, foi “apenas recebida” a 9 de janeiro de 2025.

“Este atraso, embora fora do nosso controlo direto, afetou significativamente o cronograma global do projeto inicialmente apresentado, enquanto impacta, direta e significativamente, na continuidade dos trabalhos de elaboração do projeto de execução da empreitada”, refere a ULS numa resposta escrita enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A estrutura esclarece que sem o parecer prévio da ANEPC, a solução projetada não pode ser definitivamente validada, uma vez que eventuais alterações decorrentes de exigências ou recomendações técnicas desta entidade poderiam comprometer a viabilidade, ou funcionalidade do projeto em fase posterior”.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS