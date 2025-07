Projeto pioneiro de cinema com sede em Coimbra integra Rede Nacional de Incubadoras

A primeira incubadora especializada em cinema e audiovisual do país, sediada em Coimbra, foi reconhecida pela Startup Portugal como parte do ecossistema de inovação português e passa a integrar a Rede Nacional de Incubadoras.

O reconhecimento da Cineway, gerida pela Caminhos do Cinema Português — Associação de Artes Cinematográficas de Coimbra, posiciona a cidade “como referência nacional no apoio às indústrias criativas”, revelou a Associação, num comunicado enviado à agência Lusa.

O projeto pioneiro tem como missão fomentar o empreendedorismo no setor audiovisual, proporcionando às empresas incubadas espaços de ‘coworking’, sala de exibição cinematográfica e áreas de trabalho especializadas, além de mentoria e uma rede de contactos que facilite o seu crescimento e internacionalização.

“A Cineway prepara-se para lançar em breve a abertura de candidaturas para projetos de produção cinematográfica, dirigindo-se tanto a iniciativas nacionais como internacionais”, apontou a organização.

As candidaturas estarão disponíveis ‘online’ e os selecionados terão acesso a instalações especializadas, mentoria, rede de contactos do setor e apoio ao desenvolvimento de negócios.

Em parceria com a Centro Portugal Film Commission, braço especializado do Turismo do Centro, a Cineway também lançará este ano a nova edição do programa “Incentivar”.

A iniciativa inclui um ‘bootcamp’ intensivo e preparação especializada de projetos para serem apresentados a investidores, criando uma ponte direta entre os criadores e o financiamento necessário para concretizar as suas visões cinematográficas.

Segundo a associação Caminhos do Cinema Português, o programa Incentivar representa um passo fundamental na criação de um ecossistema sustentável para a produção audiovisual na região Centro, oferecendo não apenas espaço físico, mas também ferramentas concretas para o acesso ao financiamento.

A Cineway será apresentada no Coimbra Invest Summit, na quinta-feira, na sessão “Tech, Health, Space & Tourism: Clusters que impulsionam o crescimento”, que decorre a partir das 11:00, no Convento São Francisco.

A incubadora já havia sido formalmente reconhecida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que inscreveu a iniciativa no Programa Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro 2025 como um dos projetos basilares para o desenvolvimento do território até 2030.

“Esta inclusão sublinha a importância estratégica da Cineway para a dinamização económica, social, turística e cultural da região, bem como o seu potencial para atrair talentos e investimentos para o setor audiovisual no Centro de Portugal”.