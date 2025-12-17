O projeto Música Independente de Coimbra (MIC) vai abrir candidaturas na quinta-feira e até 31 de janeiro, para selecionar cinco novos projetos musicais da região Centro, numa edição que irá contar com um programa intensivo de mentoria artística.

O MIC, que se realiza desde 2022, garante ainda a gravação em estúdio de um tema, a criação de uma identidade visual e a apresentação ao vivo do projeto, no Convento São Francisco, em Coimbra, afirmou hoje a produtora Blue House, responsável pela organização da iniciativa, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os interessados poderão candidatar-se até 31 de janeiro, numa edição que reforça a vertente de acompanhamento e mentoria de cada um dos projetos, estando aberto a artistas e grupos com mais de 16 anos, nascidos ou residentes nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Guarda e Viseu.

