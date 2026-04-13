Professores impedidos de concorrer por erros da plataforma

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O Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) denunciou hoje dificuldades graves no acesso à plataforma SIGRHE e ao formulário de candidatura aos concursos de professores e educadores. Segundo a estrutura sindical, vários docentes estão a ser impedidos de submeter as suas candidaturas devido a falhas técnicas que persistem, mesmo após repetidas tentativas de resolução.

Entre os problemas sinalizados está a impossibilidade de validar o email associado à candidatura. Os professores recebem o código de verificação, mas, ao utilizá-lo, surge uma mensagem de erro indicando que o endereço “já existe”, bloqueando o acesso à plataforma. Também foram reportadas dificuldades na submissão dos formulários, com falhas no reconhecimento da palavra-passe e na utilização de funcionalidades essenciais ao processo.

“Este concurso é determinante para milhares de docentes e não podemos aceitar que ineficiências técnicas comprometam o seu futuro profissional”, sublinha o SPRC. O sindicato lembra que “a igualdade de acesso ao procedimento concursal é um direito elementar que tem de ser plenamente garantido”.

O prazo para entrega das candidaturas termina hoje, o que agrava a situação dos docentes que permanecem sem acesso. Perante a urgência, o SPRC contactou a AGSE — entidade responsável pela gestão dos sistemas — exigindo a resolução imediata dos problemas.

A direção do sindicato afirma que “não aceitará que qualquer professor seja prejudicado por falhas que lhe são totalmente alheias” e exige garantias imediatas para que todos os candidatos possam exercer o seu direito a concorrer em igualdade de condições.