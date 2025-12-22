diario as beiras
Produção de vinho cai 14% na campanha 2025/2026

22 de dezembro de 2025 às 15 h32
DR

A produção de vinho em Portugal teve uma quebra de 14% na campanha de 2025/2026, para 5,9 milhões de hectolitros, segundo dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

“Os dados recolhidos nas Declarações de Colheita e Produção (DCP) atestam uma diminuição do volume, com um total de 5,9 milhões de hectolitros (Mhl), representando um decréscimo de 14% face à campanha 2024/2025”, indicou, em comunicado, o IVV.

Por região, destacam-se com os maiores decréscimos o Douro (-34%), o Algarve (-20%), o Alentejo (-20%) e Trás-os-Montes (-18%).

No sentido inverso aparecem os Açores (+221%) e a Beira Interior (+2%).

Para esta descida pesou a instabilidade meteorológica, com precipitação intensa e temperaturas amenas na primavera, o que favorece o desenvolvimento de doenças fúngicas.

Face à média das cinco campanhas anteriores, verificou-se um decréscimo de 16% na produção.

Segundo o IVV, as produções declaradas como aptas para a Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP) representaram 91% da produção nacional.

Os vinhos tintos representam 53,9% do total produzido.

Já o volume dos vinhos brancos totalizou, nesta campanha, mais de 2,3 milhões de hectolitros, representando 39,4% da produção nacional.

Os rosados, por sua vez, tiveram um peso de 6,7%.

Agência Lusa

